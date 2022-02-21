Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони України

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому обговорять важливі теми.

За словами глави держави, через озвучені на засіданні Ради безпеки Російської Федерації заяви він провів термінові консультації з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

На засіданні РНБО планують обговорити актуальні теми – загострення ситуації та обстріли на Донбасі, мир в Україні, збройну агресію Росії.

За даними різних ЗМІ, під час засідання Ради нацбезпеки і оборони можуть запровадити воєнний стан у Луганській та Донецькій областях.

Російська Федерація зробила ще один крок до ймовірного визнання самопроголошених терористичних утворень “ДНР” та “ЛНР”. Володимир Путін провів позачергове засідання Радбезу РФ, присвячене цьому питанню.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба направив офіційний запит до держав-членів ООН для розроблення практичних дій, спрямованих на гарантування безпеки України.