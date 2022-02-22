Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на вчорашньому позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Україна нічого нікому не віддасть, оскільки зараз не лютий 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба представництва України при ООН.

Кислиця сказав, що міжнародно визнані кордони України були і залишаться незмінними попри будь-які заяви та дії Росії. За його словами, політичне керівництво РФ несе повну відповідальність за результати своїх рішень.

– Нинішніми та майбутніми рішеннями Росія легалізує присутність своїх військ, які фактично перебувають на окупованих територіях Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років розпалювала війну, не в змозі підтримувати мир, як вона стверджує, – заявив Кислиця.

Постпред зазначив, що українці хочуть миру. А ще Київ очікує від партнерів чіткої та оперативної підтримки. І лише тоді можна буде зрозуміти, хто друг України, а хто й надалі стримуватиме Росію лише на словах.

– Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмося. Ми нікому нічого не винні. І нікому нічого не віддамо. Жодних сумнівів бути не повинно. Тому що зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022 року. Це вже інша країна. Інша армія. Одна мета – світ. Мир в Україні. Світ у Європі. Глобальний світ, – рішуче заявив Сергій Кислиця.

Варто зазначити, що відповідно до ст. 51 Статуту ООН Україна має невід’ємне право на індивідуальну та колективну самооборону.

Джерело: Постійне представництво України при ООН

Фото: Постійне представництво України при ООН