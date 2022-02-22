Визнання Кремлем “незалежності” терористичних формувань “Д/ЛНР” означає свідомий та односторонній вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей.

Про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського та лідера Естонії Алара Каріса, який сьогодні перебуває в Києві з офіційним візитом.

У заяві лідери держав рішуче засудили збройну агресію РФ проти України, яка триває з 2014 року, ультиматуми, а також погрози застосування сили, які лунають з боку Москви.

– Сторони заявляють, що визнання Росією так званих “Д/ЛНР” підтверджує її свідомий односторонній вихід із Мінських домовленостей і є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та найсерйознішим ударом по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери активно працюють, – наголошується в заяві.

Зеленський та Каріс закликали Росію обрати шлях дипломатії та деескалації, припинити дестабілізувати ситуацію в Україні та довкола неї, вивести свої війська з тимчасово окупованих українських територій та від кордонів нашої держави.

Президент Естонії підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни в її міжнародно визнаних кордонах.

Президенти наголосили на підтримці мирного та дипломатичного вирішення кризи довкола України.

– Вони підтверджують фундаментальне право кожної нації вільно обирати свої заходи безпеки та відкидають будь-які спроби створити лінії розмежування у Європі, – сказано в заяві.

Як відомо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про “визнання Л/ДНР”. Підписаний документ передбачає начебто “охорону кордонів” ОРДЛО спільними зусиллями РФ та “ЛДНР”.

22 лютого Держдума РФ схвалила ратифікацію “договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з цими терористичними псевдоутвореннями.

Лідери Євросоюзу у відповідь на це анонсували санкції проти РФ. А президент США Джо Байден уже підписав указ про санкції проти “Д/ЛНР”. Йдеться про заборону торгівлі, інвестицій та фінансування псевдореспублік.