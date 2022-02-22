Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян та всіх українців щодо російської агресії проти України. Він зазначив, що своїм визнанням так званих “ДНР” і “ЛНР” Росія фактично оголосила війну Україні.

– Україна обрала свій шлях і майбутнє. І воно не в Російській імперії, а в цивілізованій і демократичній спільноті країн. За цей вибір ми заплатили високу ціну і відстоюємо його вже вісім років, відбиваючи російську агресію. Ме боїмося і боротимемося далі, – зазначив він.

Віталій Кличко переконаний, що партнери України повинні невідкладно запровадити весь пакет санкцій проти Росії, який узгодили країни ЄС і НАТО.

Також він подякував тим державам, лідери яких вже заявили про готовність застосувати такі санкції, і наголосив, що часу на розмови немає. Мер Києва переконаний, що повзучу окупацію, кровопролиття, провокацію і брехню з боку Росії потрібно зупинити.

Віталій Кличко наголосив, що українці зараз повинні бути єдиним фронтом і пройти це випробування рішуче, щоб зберегти державу.

21 лютого Росія визнала “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

У прямому ефірі президент РФ Володимир Путін підписав відповідні укази. Також він підписав із ватажками луганських і донецьких терористів “договори про дружбу”.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян після визнання Російською Федерацією терористичних утворень “ЛНР” та “ДНР”.

Він заявив, що останні дії Російської Федерації – це порушення суверенітету та територіальної цілісності України.