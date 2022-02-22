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Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 22 лютого

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Верховна Рада

22 лютого народні депутати зберуться на пленарне засідання Верховної Ради о 10.00. Свій робочий день вони розпочнуть зі спроби ухвалити порядок денний сьомої сесії.

Засідання Верховної Ради 22 лютого 

У першому читанні нардепи розглянуть законопроєкти:

  • №6416 – про закупівлі лікарських засобів;
  • №5610 – про звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з трансплантації анатомічних матеріалів людині;
  • №6559 – про банки і банківську діяльність;
  • №5708, 5709 – про право на цивільну вогнепальну зброю.

У другому читанні народні депутати планують розглянути законопроєкти №3196-д (про реформу Служби безпеки України) і №4212 (про заборону реклами електронних сигарет).

Із 22 до 25 лютого Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань, а з 1 до 4 березня народні депутати працюватимуть з виборцями в округах. Народні депутати проголосували за відповідні зміни до календарного плану проведення сьомої сесії 17 лютого.

Нардепи переконані, що це дасть суспільству чіткий сигнал, що парламент у ці нелегкі часи працює. Згідно з календарним планом, у березні буде лише один пленарний тиждень – з 15 до 18 числа.

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