Пленарне засідання Верховної Ради 22 лютого традиційно розпочнеться о 10.00. У першому читанні народні депутати розглянуть законопроєкт №6416 про публічні закупівлі щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

Також медичної тематики стосується проєкт закону №5610 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Крім того, у першому читанні розглянуть законопроєкти №5708, 5708-1, 5709, 5709-1 про право на цивільну вогнепальну зброю.

На розгляді у першому читанні у порядку денному також є законопроєкт №6559 про банки і банківську діяльність. Водночас у повторному другому читанні розглянуть проєкт закону №5125 про кредитні спілки.

Ще один законопроєкт №3196-д, який розглянуть у другому читанні, стосується реформи Служби безпеки України. Крім того, 22 лютого народні депутати можуть остаточно заборонити рекламу електронних сигарет, ухваливши законопроєкт №4212.

Наразі Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Але спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Раду готові перевести на безперервний режим роботи, якщо виникне така потреба.