Верховна Рада підготувала заяву, у якій засудила незаконне визнання Росією псевдореспублік “ЛДНР” і закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти РФ.

За відповідну постанову №7088 проголосували 336 народних депутатів.

У документі йдеться про те, що визнанням псевдореспублік “ДНР” і “ЛНР” Росія порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України та вийшла в односторонньому порядку з Мінських угод.

У зв’язку з цим Верховна Рада закликає іноземні держави не визнавати терористичні угруповання. Також народні депутати просять запровадити додаткові, жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти Росії та її керівництва.

Серед обмежень, про які просять парламентарі, є замороження запуску російського газопроводу Північний потік-2, відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT та заборона експорту до РФ високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектора.

Рада засудила визнання “ЛДНР” та закликала запровадити жорсткі санкції проти РФ / 2 фотографии

Крім того, народні депутати закликали уряди і парламенти іноземних держав сприяти зміцненню та обороноздатності України і прискорити надання комплексної, зокрема оборонної допомоги, спрямованої на посилення здатності нашої держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку РФ, а також підтримувати економіку та фінансову стабільність України.

21 лютого Росія визнала “незалежність” псевдореспублік “ЛДНР”. А 22 лютого Рада Федерації Росії та Держдума ратифікували “договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з терористичними угрупованнями.

Тим часом Велика Британія вже відповіла на такі дії Росії і вирішила запровадити санкції проти п’яти провідних російських банків.

Зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікація російського газопроводу Північний потік-2 буде зупинена, оскільки РФ порушила міжнародні домовленості.