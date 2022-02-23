У середу, 23 лютого, Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання. Які законопроєкти розглянуть народні депутати – у порядку денному.

Зокрема, на повторне друге читання виносяться зміни до Кодексу України з процедур банкрутства (№4409), а також ратифікація 12 міжнародниї угод.

У першому читанні Рада розгляне зміни до Податкового кодексу України та інших законів, які стосуються посилення боротьби з тіньовим обігом пального.

Питання другого читання:

внесення змін до деяких законів щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (№5305);

зміни до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (№5650);

зміни до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації (№3716).

Сьогодні нардепи мають перейменувати кілька населених пунктів у Черкаській, Вінницькій, Запорізькій та Одеській областях.

Другу половину дня народні обранці працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Напередодні Верховна Рада ухвалила заяву, якою засудила незаконне визнання Росією псевдореспублік “ЛДНР” і закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти РФ.

Парламентарі також закликали держави не визнавати терористичні угруповання.