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Факти / Україна / Політика

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 23 лютого

Валентина Летяк редакторка стрічки
Верховна Рада

Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 23 лютого, розпочнеться традиційно о 10.00. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Сьогодні народні депутати розглянуть у першому читанні зміни до Податкового кодексу та ще деяких документів, ухвалення яких дозволить посилити боротьбу з тіньовим обігом пального в Україні.

Серед інших важливих питань – друге читання законопроєкту щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань.

Окрім того, парламентарі мають ратифікувати 12 міжнародних угод та перейменувати населені пункти у кількох областях.

Після перерви нардепи працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Поточний тиждень, з 22 до 25 лютого, Рада працює у режимі пленарних засідань, а з 1 до 4 березня – нардепи спілкуватимуться з виборцями на округах. Наприкінці минулого тижня народні депутати проголосували за відповідні зміни до календарного плану проведення сьомої сесії.

Водночас спікер Руслан Стефанчук заявив, що Раду готові перевести на безперервний режим роботи, якщо виникне така потреба.

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Діяльність ДБР та боротьба з тіньовим обігом бензину: порядок денний Ради 23 лютого

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