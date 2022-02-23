Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 9 млрд грн

Верховна Рада голосами 345 нардепів ухвалила в цілому зміни до закону про державний бюджет України на 2022 рік (№7012-д), збільшивши видатки на безпеку та оборону більш як на 9 млрд грн.

Зокрема, передбачається за бюджетною програмою Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання збільшити видатки на 9,096 млрд – з 28,4 млрд грн до 37,5 млрд грн.

Ці видатки планується покрити за рахунок перевиконання плану доходів загального фонду держбюджету у січні 2022 року.

Окрім того, 0,5 млрд грн виділяються на водопостачання у Донецькій області та 0,2 млрд грн – на усунення наслідків ескалації у Донецькій та Луганській областям.

Ще 3,1 млрд грн виділяються Мінфіну на обслуговування державного боргу.