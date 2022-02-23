Станом на 23 лютого, ситуація в Україні залишається непростою, проте повністю контрольованою. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов з трибуни Верховної Ради під час позачергового засідання.

Захоплення України можливе лише за умови внутрішньої дестабілізації, саме тому президент запропонував запровадити режим надзвичайного стану, сказав Данилов.

Надзвичайний стан в Україні – це особливий правовий режим, який тимчасово запроваджують у певній області або на всій території країни.

Він необхідний під час виникнення загрози життю та здоров’ю громадян, спроби захоплення влади або змінення конституційного ладу.

За допомогою особливого режиму відповідні органи можуть усунути загрозу, ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій, відновити конституційні права та свободи людей, створити умови для функціонування всіх органів влади.