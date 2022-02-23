В умовах надзвичайного стану Рада працюватиме в режимі пленарних засідань

Верховна Рада вирішила у період дії надзвичайного або воєнного стану працювати у режимі пленарних засідань. Народні депутати 342 голосами ухвалили відповідну постанову №7105.

Парламентарі також працюватимуть у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях та групах.

Згідно з постановою, пленарні засідання проводитимуться за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій.

У цей час нардепи не зустрічатимуться зі своїми виборцями на округах.

Парламент сьогодні на другому позачерговому засіданні має затвердити указ президента щодо запровадження надзвичайного стану.

Глава держави пропонує запровадити режим НП з півночі 24 лютого на 30 днів у всіх регіонах, окрім Донецької та Луганської областей.

23 лютого РНБО ухвалила рішення про запровадження НС на всій території України, крім Донецької та Луганської областей.