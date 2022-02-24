Верховна Рада розпочне пленарне засідання у четвер, 24 лютого, традиційно о 10.00. У першому читанні народні депутати розглянуть низку законопроєктів про економічний паспорт.

Один із них, №6394, поданий президентом України Володимиром Зеленським, а ще три (№6394-1, №6394-2, №6394-3) – народними депутатами як альтернативні.

Також у першому читанні парламент розгляне законопроєкти №7038, 7038-1, 7038-2 про підвищення рентної плати за видобування природного газу.

У другому читанні народні депутати розглянуть проєкти законів №2515 про посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним і №5420 – про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їхнього недостовірного декларування.

У першому читанні можуть розглянути і внесення змін до закону України Про автомобільний транспорт щодо заборони акустичного насильства (законопроєкт №3006). Ним пропонується заборонити трансляцію в автомобільному пасажирському транспорті музики, звуку фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку.

Якщо встигнуть, то у повторному першому читанні народні депутати можуть розглянути три законопроєкти, які стосуються загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення (№2683, 2683-2, 2683-3).