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Нас атакують не лише бомби, але й фейки: Зеленський звернувся до українців

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Нас атакують не лише бомби, але й фейки: Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він повідомив, що буде щогодини повідомляти громадянам актуальну і достовірну інформацію.

– Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду лише з офіційних джерел інформації. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демокритичний світом. Звертаюсь до всіх українців, передусім до військових, які дають гідну відсіч ворогу. Ми знаємо всю силу ЗСУ. Ви – мужні, ви – незламні, бо ви – українці. Звертаюся до кожного українця – не піддаємося паніці і робимо все для підтримки Збройних сил – повідомив він.

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