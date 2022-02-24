Політолог Володимир Фесенко говорить, що Північноатлантичний альянс не буде воювати за Україну, тому що ми не є членами НАТО. Про це експерт сказав у коментарі Фактам ICTV.

Сьогодні представники НАТО провели консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору.

Ми вирішили, відповідно до нашого оборонного планування захисту всіх союзників, вжити додаткових заходів для подальшого посилення стримування та оборони в Альянсі. Наші заходи є і залишаються превентивними, пропорційними та не ескалаційними. Наша прихильність статті 5 Вашингтонського договору є залізною. Ми об’єднані, щоб захищати один одного, про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті НАТО.

За словами Володимира Фесенка, ці статті Вашингтонського договору ніяк не стосуються Україна, адже ми не є членами НАТО.

– Воювати НАТО за нас не буде, тому що ми не є членами НАТО. Тому 4-та та 5-та статті нас не стосуються. Вони посилять військову присутність, можливо направлять додатковий контингент, зброю до країн, які межують з Росією. Це країни Балтії передусім. Думаю, що посилять військову присутність в країнах Східної Європи – Польща, Румунія, – зазначив політолог.

За його словами, все, чим зараз нам може допомогти НАТО – це активним обміном розвідувальною інформацією, також допомогти в протидії кібератакам. Важливим б було і постачання зброї та боєприпасів.

– Але, я так розумію, що це робиться не через Брюссель, не через штаб-квартиру НАТО, а через зв’язки з окремими країнами. Країнами, які нам вже допомагають зброєю: це США, Велика Британія, країни Балтії та інші європейські країни. Ось це вони [НАТО] можуть зробити. Воювати вони за нас точно не будуть. Будьмо реалістами, – зазначив політолог Володимир Фесенко.

На його думку, можуть бути добровольці, як це було у 2014 році.

Нагадаємо, що Збройні сили України відбили острів Зміїний.

Місто Маріуполь (Донецька область) та місто Щастя (Луганська область) перебувають під контролем України.