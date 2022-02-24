24 лютого Верховна Рада розпочне своє пленарне засідання з розгляду у другому читанні законопроєкту №3805 про посилення відповідальності за вирубку дерев.

Після цього парламент розгляне низку законопроектів у першому та другому читаннях. Серед них є і президентський.

Засідання Верховної Ради 24 лютого

У першому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти:

№6394 – про економічний паспорт (пфроєкт закону президента Володимира Зеленського);

№6394-1, №6394-2, №6394-3 – про економічний паспорт (альтернативні законопроєкти);

№7038, 7038-1, 7038-2 – про підвищення рентної плати за видобування природного газу;

№3006 – про заборону акустичного насильства (транслювання музики і фільмів в автомобільному пасажирському транспорті);

№2683, 2683-2, 2683-3 – про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

На розгляд у другому читанні на порядок денний винесли такі проєкти законів:

№2515 – про посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним;

№5420 – про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їхнє недостовірне декларування;

5542-1 – про забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, до 25 лютого Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Вже цієї п’ятниці, 25 лютого, у парламенті відбудеться година запитань до уряду.

Народні депутати заслухають міністра оборони Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо безпекової ситуації в Україні та довкола неї.