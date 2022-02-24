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Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 24 лютого

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
верховна рада

24 лютого Верховна Рада розпочне своє пленарне засідання з розгляду у другому читанні законопроєкту №3805 про посилення відповідальності за вирубку дерев.

Після цього парламент розгляне низку законопроектів у першому та другому читаннях. Серед них є і президентський.

Засідання Верховної Ради 24 лютого

У першому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти:

  • №6394 – про економічний паспорт (пфроєкт закону президента Володимира Зеленського);
  • №6394-1, №6394-2, №6394-3 – про економічний паспорт (альтернативні законопроєкти);
  • №7038, 7038-1, 7038-2 – про підвищення рентної плати за видобування природного газу;
  • №3006 – про заборону акустичного насильства (транслювання музики і фільмів в автомобільному пасажирському транспорті);
  • №2683, 2683-2, 2683-3 – про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

На розгляд у другому читанні на порядок денний винесли такі проєкти законів:

  • №2515 – про посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним;
  • №5420 – про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їхнє недостовірне декларування;
  • 5542-1 – про забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, до 25 лютого Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Вже цієї пятниці, 25 лютого, у парламенті відбудеться година запитань до уряду.

Народні депутати заслухають міністра оборони Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та премєр-міністра Дениса Шмигаля щодо безпекової ситуації в Україні та довкола неї.

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