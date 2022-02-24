Росія напала на Україну: що відбувається зараз (онлайн)

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом. За останньою інформацією, з початку нового вторгнення Росії – близько 40 жертв, десятки поранених.

Головні події про війну РФ проти України – у тестовій трансляції на Фактах ICTV.