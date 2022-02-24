Росія напала на Україну: що відбувається зараз (онлайн)
Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом. За останньою інформацією, з початку нового вторгнення Росії – близько 40 жертв, десятки поранених.
Головні події про війну РФ проти України – у тестовій трансляції на Фактах ICTV.
Сили ППО України поблизу Гостомеля під Києвом збили два російські вертольоти, повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що бійці 93-ої ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку.
Російська військова техніка пішла на прорив в Київській області. За даними ДПСУ, ворожа техніка прорвала кордон в районі пункту пропуску Вільча.
Прикордонники та військові прийняли бій.
Місце дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону ЗС Росії обстріляли з Градів.
Білорусь постачання пального в Україну закрила, але наш завод Укртатнафта працює у штатному режимі, повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
– Через затори АЗС не можуть доставити пальне, вибірка максимальна. Продовжуємо стежити за ситуацією, – уточнив він.
МЗС України започаткувало Twitter-шторм, щоб розповісти всьому світу про російську агресію проти України, і запрошує всіх приєденуватися, використовуючи хештеги #RussiaInvadedUkraine.
We began a Twitter-storm to tell the world of the ongoing Russian aggression against Ukraine and draw attention to the fact that #RussiaInvadedUkraine.
Join us using #RussiaInvadedUkraine and #StopRussianAggression hashtags, tagging users and governments. pic.twitter.com/PmlgKMkIuJ
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 24, 2022
Внаслідок удару ворога по військовій частині у селі Липецьке Подільського району Одеської області загинуло 18 людей – вісім жінок та 10 чоловіків, повідомляє Одеська ОДА.
Рятувальники дістали з-під завалів шістьох осіб, їх госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Проте один із врятованих згодом помер.
На АЗС зараз спостерігається великий попит на пальне, заявив на брифінгу радник глави офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, зараз вирішується питання про те, як його задовольнити та уникнути дефіциту.
Водночас Кременчуцький та Шебелинський НПЗ продовжують працювати у штатному режимі.
За даними командування Об’єднаних сил, над Луганщиною збито літак збройних сил РФ – це вже сьомий.
Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про загальну мобілізацію.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив на брифінгу про початок другої хвилі повітряних ударів РФ по Україні.
Він запевнив, що гіршого, ніж було вранці, вже не буде.