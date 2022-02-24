Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії Росії в Україні.

– Рішуче засуджую неспровоковану та віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя численних людей. Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці, – зазначив він у заяві.