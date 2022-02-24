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Столтенберг засудив неспровоковану та віроломну атаку РФ на Україну

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії Росії в Україні.

– Рішуче засуджую неспровоковану та віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя численних людей. Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці, – зазначив він у заяві.

Він закликає Росію негайно припинити військові дії, дотримуватися суверенітету та територіальної цілісності України.

Він наголосив, що НАТО разом із союзниками проведуть зустріч, щоб обговорити ситуацію.

Президент Росії Володимир Путін офіційно заявив про проведення спеціальної операції.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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