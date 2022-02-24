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Світ має примусити РФ до миру: Зеленський поговорив з міжнародними лідерами

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Світ має примусити РФ до миру: Зеленський поговорив з міжнародними лідерами

Президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов зі світовими лідерами.

Зокрема, глава держави поговорив з президентом США Джо Байденом, премєр-мінітром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

– Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти Україну і світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру, – повідомив він у Twitter.

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголовив про початок проведення спецоперації на Донбасі. Після цього Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

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