У районі Глухова на Сумщині ЗСУ застосували комплекси Javelin і знешкодили колону техніки РФ з 15 танків. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

За інформацією ЗСУ, зупинено наступ танків противника в районі Путивля.

У Великій Писарівці без газопостачання залишилися 100 абонентів. Про це повідомили в ОДА з посиланням на Сумигаз. Газопровід перекритий.

Противник зазнав втрат у районі Сум. Війська ЗС РФ відступили назад у бік Конотопа. Один з танків знищили протитанковим комплексом TOW, повідомили в Сумській ОДА.

У Сумах був бій на вулиці М.Кондратьєва в районі кадетського корпусу.

За повідомленням ОДА, є шестеро поранених, з них троє у важкому стані, і троє загиблих.

Наразі стало відомо, що танки РФ прорвалися до центру міста – зараз вони стоять біля ОДА, на інші вулиці не повертають.

– У Сумах рускіє входять у місто. Тероборона веде бій. Наші завалили точно якусь байду, схоже на зенітку, але я точно не скажу, – повідомив політолог з Сум Віктор Бобиренко у Facebook.

Далі цитуємо його допис: “Йдуть центральними вулицями, на бокові не влазять. У прилеглих до Сум селах грабують магазини, але мирних не чіпають. По ходу орки вийшли тут на оперативний простір. Особисто я думав, що вони підуть через Харків на Донбас, валити професійну армію. У Сум є труба і це мало нас берегти. Зараз русская армія фактично топчеться по трубі, по якій Росія дає газ в Європу”.

Джерело: Суспільне Суми