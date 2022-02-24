Сьогодні, 24 лютого, оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області.

Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Загальну евакуацію оголосили о 05:50.

Жителям Луганської області сказали негайно залишити межі області.

– Власники автотранспорту можуть використовувати власні можливості та рухатись в напрямку міста Дніпро. Ті, хто не має можливості евакуюватися – організовано евакуацію з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове. Місце збору на вказаних залізничних вокзалах, – йдеться у повідомленні.