Війна в Україні: що відбувається зараз (онлайн)

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Вночі 25 лютого, станом на 00.40 за київським часом стало відомо, що внаслідок нападу РФ 24 лютого загинуло 137 українців, з яких 10 офіцерів, ще 316 поранено. Втрати противника – у рази вищі, однак остаточні цифри наразі уточнюються.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.