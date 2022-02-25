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Факти / Україна / Політика
Марта Бондаренко |
Війна в Україні: що відбувається зараз (онлайн)

Війна в Україні: що відбувається зараз (онлайн)

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Вночі 25 лютого, станом на 00.40 за київським часом стало відомо, що внаслідок нападу РФ 24 лютого загинуло 137 українців, з яких 10 офіцерів, ще 316 поранено. Втрати противника – у рази вищі, однак остаточні цифри наразі уточнюються.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
01:28 - 25 лютого

Організації іммігрантів закликають адміністрацію Байдена поширити імміграційну допомогу на українців.

Про це написало видання CNN.

Іммігрантські адвокати та адвокатські організації закликають адміністрацію Байдена надати українцям тимчасовий захищений статус у США, щоб захистити їх від депортації.

– Американська асоціація імміграційних юристів закликає Байдена вжити всіх необхідних заходів для швидкого розгляду справ, поданих громадянами України та забезпечити безпеки для українців, які перебувають у Сполучених Штатах, вказавши Україну за тимчасовий захищений статус, – йдеться у заяві президента AILA Аллена Орра.

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01:06 - 25 лютого

Відбулась розмова міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Тема: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань, – зазначив Кулеба.

Велика Британія підтримує Україну та вірить в нашу перемогу.

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00:51 - 25 лютого

Станом на ніч, 25 лютого, тривають бої в районі Херсона, Слобожанщини, південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України.

– Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, – написав головнокомандувач.

На території Донецької та Луганської областей відновлене положення по попередньому краю.

Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6.

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00:34 - 25 лютого

Розбита рашистська техніка.

Про це у Facebook повідомили Сухопутні війська ЗС України.

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00:26 - 25 лютого

Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена в сіверському напрямку в районах Перемога та Глухів.

На півдні в районі Херсона механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра.​

А на Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

– Угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямку, – написала Ганна Маляр.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

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00:17 - 25 лютого

Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію.

На сайті глави держави опублікований документ, в якому президент постановив оголосити і провести загальну мобілізацію.

Це вимушена дія у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони нашої держави.

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00:10 - 25 лютого

Станом на ніч п’ятниці, 25 лютого, українські військові продовжують тримати оборону Харкова.

Про це повідомив голова ОДА  Харківської обласної державої адміністрації Олег Синєгубов.

– Військові не поступилися позиціями ані на метр, ворог несе втрати, — повідомив Олег Синєгубов.

Нині бої тривають за Дергачівським, Сумським, Вовчанським та Куп’янським напрямками.

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00:03 - 25 лютого

Зранку 25 лютого до Києва завезуть додаткову зброю.

Про це, на сторінці у Фейсбук повідомило Міністерство оборони України.

Місця отримання зброї для тих, хто долучається до тероборони:

  • Шевченківський б-н, вул. Пугачова, 10.
  • Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.
  • Оболонський б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів)

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23:44 - 24 лютого

На Чорному морі у боях за острів Зміїний загинуло 13 українських прикордонників. Вогонь ворога вівся зі ствольної корабельної зброї.

Антон Геращенко прокоментував українські втрати, не приховуючи емоцій.

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23:34 - 24 лютого

Станом на 23.00 четверга, 24 лютого, українські військовослужбовці продовжують давати гідну відсіч окупанту поблизу міста Херсон.

На своїй сторінці у Facebook заступник міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра.

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