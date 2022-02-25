Війна в Україні: що відбувається зараз (онлайн)
Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Вночі 25 лютого, станом на 00.40 за київським часом стало відомо, що внаслідок нападу РФ 24 лютого загинуло 137 українців, з яких 10 офіцерів, ще 316 поранено. Втрати противника – у рази вищі, однак остаточні цифри наразі уточнюються.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Організації іммігрантів закликають адміністрацію Байдена поширити імміграційну допомогу на українців.
Про це написало видання CNN.
Іммігрантські адвокати та адвокатські організації закликають адміністрацію Байдена надати українцям тимчасовий захищений статус у США, щоб захистити їх від депортації.
– Американська асоціація імміграційних юристів закликає Байдена вжити всіх необхідних заходів для швидкого розгляду справ, поданих громадянами України та забезпечити безпеки для українців, які перебувають у Сполучених Штатах, вказавши Україну за тимчасовий захищений статус, – йдеться у заяві президента AILA Аллена Орра.
Відбулась розмова міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– Тема: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань, – зазначив Кулеба.
Велика Британія підтримує Україну та вірить в нашу перемогу.
Станом на ніч, 25 лютого, тривають бої в районі Херсона, Слобожанщини, південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.
Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.
Про це повідомив головнокомандувач ЗС України.
– Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, – написав головнокомандувач.
На території Донецької та Луганської областей відновлене положення по попередньому краю.
Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6.
Розбита рашистська техніка.
Про це у Facebook повідомили Сухопутні війська ЗС України.
Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена в сіверському напрямку в районах Перемога та Глухів.
На півдні в районі Херсона механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра.
А на Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника.
Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
– Угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямку, – написала Ганна Маляр.
Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію.
На сайті глави держави опублікований документ, в якому президент постановив оголосити і провести загальну мобілізацію.
Це вимушена дія у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони нашої держави.
Станом на ніч п’ятниці, 25 лютого, українські військові продовжують тримати оборону Харкова.
Про це повідомив голова ОДА Харківської обласної державої адміністрації Олег Синєгубов.
– Військові не поступилися позиціями ані на метр, ворог несе втрати, — повідомив Олег Синєгубов.
Нині бої тривають за Дергачівським, Сумським, Вовчанським та Куп’янським напрямками.
Зранку 25 лютого до Києва завезуть додаткову зброю.
Про це, на сторінці у Фейсбук повідомило Міністерство оборони України.
Місця отримання зброї для тих, хто долучається до тероборони:
- Шевченківський б-н, вул. Пугачова, 10.
- Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.
- Оболонський б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів)
На Чорному морі у боях за острів Зміїний загинуло 13 українських прикордонників. Вогонь ворога вівся зі ствольної корабельної зброї.
Антон Геращенко прокоментував українські втрати, не приховуючи емоцій.
Станом на 23.00 четверга, 24 лютого, українські військовослужбовці продовжують давати гідну відсіч окупанту поблизу міста Херсон.
На своїй сторінці у Facebook заступник міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра.