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Факти / Україна / Політика

Нас це не зламає: Кулеба про наказ Путіна щодо ядерних військ РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Якщо російський президент Володимир Путін погрожуватиме використати ядерну зброю проти України, це стане катастрофою для всього світу, проте нашу державу не зламає.

Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він звернув увагу на той факт, що наказ Путіна надійшов невдовзі після того, як було оголошено про зустріч української делегації з російською на кордоні Білорусі.

– Ми розцінюємо це оголошення, цей наказ як підняття ставок та створення додаткового тиску на українську делегацію. Але ми не піддамося цьому тиску, – зазначив Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що українська сторона йде на ці переговори, щоб вислухати РФ та озвучити свою позицію.

–  Те, про що ми готові говорити, – як зупинити війну та деокупувати наші території. Повна зупинка. Якщо наказ президента Путіна привести у бойову готовність його ядерну зброю є прямою погрозою використати цю ядерну зброю проти України, то у мене дуже просте повідомлення: це буде катастрофою для світу, але це нас не зламає, – наголосив Кулеба.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів розмову із Олександром Лукашенком. Ініціативу виявив самопроголошений президент Білорусі. Була досягнута домовленість, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю в районі річки Прип’ять.

Приблизно в цей же час російський президент Володимир Путін наказав перевести сили стримування РФ на особливий режим бойового чергування (йдеться, зокрема, про ядерні сили).

На цей наказ уже відреагували в Сполучених Штатах. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Кремль тим самим продовжує загострювати війну в Україні, а тому світ повинен зупинити його агресивні дії всіма способами.

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Джерело: МЗС

Фото: УНІАН

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