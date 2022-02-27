Якщо російський президент Володимир Путін погрожуватиме використати ядерну зброю проти України, це стане катастрофою для всього світу, проте нашу державу не зламає.

Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він звернув увагу на той факт, що наказ Путіна надійшов невдовзі після того, як було оголошено про зустріч української делегації з російською на кордоні Білорусі.

– Ми розцінюємо це оголошення, цей наказ як підняття ставок та створення додаткового тиску на українську делегацію. Але ми не піддамося цьому тиску, – зазначив Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що українська сторона йде на ці переговори, щоб вислухати РФ та озвучити свою позицію.

– Те, про що ми готові говорити, – як зупинити війну та деокупувати наші території. Повна зупинка. Якщо наказ президента Путіна привести у бойову готовність його ядерну зброю є прямою погрозою використати цю ядерну зброю проти України, то у мене дуже просте повідомлення: це буде катастрофою для світу, але це нас не зламає, – наголосив Кулеба.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів розмову із Олександром Лукашенком. Ініціативу виявив самопроголошений президент Білорусі. Була досягнута домовленість, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю в районі річки Прип’ять.

Приблизно в цей же час російський президент Володимир Путін наказав перевести сили стримування РФ на особливий режим бойового чергування (йдеться, зокрема, про ядерні сили).

На цей наказ уже відреагували в Сполучених Штатах. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Кремль тим самим продовжує загострювати війну в Україні, а тому світ повинен зупинити його агресивні дії всіма способами.