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Факти / Україна / Політика

США готові надіслати експертів та аналітиків з розслідування воєнних злочинів – Венедіктова

Юля Захарченко редакторка стрічки
ірина венедіктова

Сполучені Штати Америки підтримують Україну в її боротьбі проти російсько-окупаційних військ. США пообіцяли надіслати експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зазначила, що злочини агресора мають бути покараними, а світові знання та досвід для цього завдання дуже важливі.

– Неймовірно міцна підтримка від наших партнерів зі США в боротьбі України за мир на нашій рідній землі, – переконана вона.

Венедіктова провела онлайн-зустріч із представниками Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США.

Серед них – посол зі спецзавдань Майкл Козак, третій посол США особливих повноважень з питань воєнних злочинів Джон Клінт Вільямсон, старший радник з питань політики Давід Мендел-Ентоні та Емма Гіліган – керівник напряму щодо України.

Україні зараз потрібні найкращі фахівці з міжнародного права та юристи, які працювали із Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Венедіктова переконана, що країна-агресор має нести відповідальність за свої злочини.

США відправлять для допомоги українським прокурорам команду експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків, з якими наша держава зможе зробити більше для притягнення до відповідальності злочинців загарбника.

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Фото: УНІАН

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