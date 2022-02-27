Під час переговорів з російською делегацією українська сторона не піде на жодні компроміси щодо територіальної цілісності України.

Про це поінформував народний депутат України Федір Веніславський (Слуга народу).

За його словами, українсько-російські переговори розпочнуться вже найближчим часом, а, можливо й уже проходять.

Нардеп підтвердив, що переговори відбудуться біля річки Прип’ять – на нейтральній смузі між Україною та Білоруссю. Україну на них представляють співробітники Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

Веніславський поінформував, що переговори відбудуться без якихось умов чи ультиматумів.

– Ці переговори будуть безумовні – жодних ультиматумів та жодних умов. А далі чекаємо на результати. Наші делегати точно відстоюватимуть національні інтереси України і на жодні компроміси щодо територіальної цілісності України не підуть, – наголосив Веніславський.

Нардеп також нагадав, що президент РФ Володимир Путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування (це ядерні сили РФ).

– Це означає, що задіяні вже абсолютно всі ресурси, які є в Російської Федерації, резервів точно не залишилося. І коли вже де-факто може навіть бути варіант використання останнього аргументу, яким є ядерна зброя, то це вже дуже серйозно оцінюється ситуація в РФ. Тому перемовини потрібні і РФ, і безумовно нам, щоб зберегти життя наших людей, – заявив Веніславський.

Як відомо, чотири дні тому, 24 лютого, російські війська вторглися на територію України. Росія оголосила війну нашій державі.

Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Останній сам зателефонував українському лідерові.

Була досягнута домовленість, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на кордоні з Білоруссю в районі річки Прип’ять.

Лукашенко пообіцяв, що на час проїзду, переговорів та повернення делегації України всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на території Білорусі, залишаться на землі.