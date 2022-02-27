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Факти / Україна / Політика
Марта Бондаренко |
Бої за Київ та удари по мирному населенню: що відбувається у третій день масштабної війни в Україні (онлайн)

Бої за Київ та удари по мирному населенню: що відбувається у третій день масштабної війни в Україні (онлайн)

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Станом на обідню пору 26 лютого у Міноборони України підтвердили, що кількість знищених російських окупантів уже перевищила 3 тис. осіб. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.

Втрати серед українських військових – у рази нижчі, однак остаточні цифри наразі уточнюються.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:49 - 27 лютого

Тим часом Михайло Федоров уже звернувся до CEO Rakuten (Viber) та Paypal про блокування їх сервісів у Росії.

– Молодь та думаючи росіяни, прокидайтеся!

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00:42 - 27 лютого

Ілон Маск відкрив термінали Starlink для України.

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00:38 - 27 лютого

Перетнути кордон можна залізницею за наявності біометричного паспорту. З ним ви можете виїхати до Австрії, Угорщини або Польщі.

Поїзди далекого сполучення Укрзалізниці курсують з Києва до Варшави, Будапешта та Відня, а з вокзалу міста Чоп – до угорського міста Захонь.

Головна умова – наявність біометричного паспорту та проходження митного та прикордонного огляду. Доїхати до Чопа можна потягами Київ – Чоп та додатковими поїздами, що прямують до Ужгорода або Чопа.

Також щодня з Мукачева курсує поїзд до Будапешта, який відходить о 12.30. Умовою посадки є квиток, міжнародний сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест та наявність біометричного паспорту.

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00:32 - 27 лютого

Лідери ЄК, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США вирішили виключити окремі банки Росії із SWIFTТ.

– Ми, лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США, засуджуємо путінську війну вибору та напад на суверенну націю та народ України. Ми підтримуємо український уряд та український народ у їхніх героїчних зусиллях щодо опору російському вторгненню.

Війна Росії є посягання на фундаментальні міжнародні правила та норми, що існували з часів Другої світової війни, які ми віддані захисту. Ми закликатимемо Росію до відповіді і колективно забезпечимо, щоб ця війна стала для Путіна стратегічним провалом, – йдеться у заяві.

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00:09 - 27 лютого

На околиці Маріуполя внаслідок обстрілу РФ загинули 10 мирних греків. Про це офіційно заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Він закликав Росію негайно перестати обстрілювати територію України. Якою буде реальна реакція Греції на вбивство греків регулярними військами РФ, стане відомо найближчим часом.

– 10 невинних мирних жителів грецького походження загинули сьогодні внаслідок ударів російської авіації поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування прямо зараз!

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23:28 - 26 лютого

Найближчим часом Німеччина зробить офіційну заяву щодо війни в Україні. Канцлер Олаф Шольц скликає екстрене засідання бундестагу.

– Я попросив спікера бундестагу скликати на неділю екстрене засідання бундестагу. Там я зроблю урядову заяву, – сказав він.

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22:57 - 26 лютого

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22:49 - 26 лютого

Збройні сили України підірвали ешелон із понад 3000 л палива для ворожої армії, Просування супротивника до Києва зі сходу фактично зупинено.

Про це пізно ввечері 26 лютого заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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22:13 - 26 лютого

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21:42 - 26 лютого

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