Бої за Київ та удари по мирному населенню: що відбувається у третій день масштабної війни в Україні (онлайн)

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Станом на обідню пору 26 лютого у Міноборони України підтвердили, що кількість знищених російських окупантів уже перевищила 3 тис. осіб. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.

Втрати серед українських військових – у рази нижчі, однак остаточні цифри наразі уточнюються.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.