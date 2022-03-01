ЄС має пришвидшити членство України: Зеленський поговорив із Шольцем

Президент України Володимир Зеленський мав сьогодні телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо ситуації навколо прийняття нашої країни до ЄС.

– Поговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Робота щодо прийняття України до ЄС має пришвидшитися, – написав глава держави у Twitter про результати розмови.

Поговорив телефоном із канцлером @OlafScholz. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над ????????. Робота щодо прийняття України до #ЄС має пришвидшитися. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Європарламент 1 березня ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Голосування відбудеться сьогодні о 16.30 за київським часом.