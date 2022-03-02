Попри розв’язану Росією війну проти України, в березні українці отримають пенсії та соціальні виплати. При цьому пенсійні виплати будуть проіндексовані та підвищені з 1 березня, як і планувалося.

Про це поінформувала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Нарахування пенсій та соціальних допомог успішно завершені в усіх регіонах. При цьому розміри пенсій збільшені, згідно з рішенням уряду про проведення індексації з 1 березня, – наголосила вона.

За словами Лазебної, кошти нараховані для більш ніж 13 млн людей.

Виплати пенсій вже розпочалися згідно з графіком. Лазебна уточнила, що графік виплат пенсій в тому чи іншому регіоні може зазнавати змін із урахуванням ситуації.

Якщо виникають запитання щодо пенсій, потрібно звертатися до Пенсійного фонду (на сайті ПФУ є всі необхідні контакти). Крім того, оприлюднено перелік сервісних центрів Пенсійного фонду України, до яких можна звернутися для вирішення пенсійних питань.

За словами Лазебної, виплати соціальних допомог розпочнуться 7 березня.

– Національний банк України повідомив, що система електронних платежів та безготівкових розрахунків працює, всі банки забезпечать отримання виплат на картки, – запевнила очільниця Мінсоцполітики.

Читайте Кабмін схвалив індексацію пенсій з 1 березня для понад 10 млн українців

Як отримати виплати евакуйованим громадянам

Як пояснила Лазебна, ті, хто в умовах війни переїхали/були евакуйовані, а пенсії та соціальну допомогу отримували через Укрпошту за місцем проживання, зможуть це робити на новому місці грошовим переказом.

Для цього потрібно звернутися за місцем свого перебування особисто або телефоном:

• Пенсіонерам слід звернутися до органів Пенсійного фонду України та повідомити про зміну місця проживання.

• Для одержувачів грошових допомог та субсидій Укрпошта найближчим часом відкриє кол-центр. Туди можна буде зателефонувати та поінформувати про нове місце проживання для отримання коштів.

– У таких випадках виплата пенсій та грошових допомог здійснюватиметься як грошовий переказ без відкриття рахунку, за пред’явленням лише паспорта та довідки про податковий індивідуальний номер, – уточнила Лазебна.

Як відомо, в середині лютого Кабінет міністрів України схвалив проведення індексації пенсій з 1 березня 2022 року. Йдеться про перерахунок та підвищення пенсій для понад 10 млн українців. Виплати вирішили проіндексувати на 14%.

Уже після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Кабмін ухвалив постанову Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану. Були напрацьовані способи отримання коштів на випадок збоїв роботи банків та для переміщених осіб.