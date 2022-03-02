Знищення кадирівців та удар по Київській телевежі: що відбувається на шосту добу війни в Україні (онлайн)
Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
1 березня у Міноборони України підтвердили, що кількість знищених російських окупантів уже перевищила 5,7 тис. осіб. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Втрати Росії у війнах:
- Перша Чеченська – 5042 людини;
- Друга Чеченська – 7425 людей;
- Війна в Україні – 5300 людей.
Данні лише на 28.02.22., які надав Головнокомандувач ЗСУ.
В результаті авіаудару по Житомиру було пошкоджено пологове відділення.
В результаті доби обстрілів з Градів та іншої ракетної техніки у Маріуполі 128 поранених. Їх усіх вже розмістити у лікарнях.
Про це повідомив голова міста Вадим Бойченко.
Сербська мисткиня Марина Абрамович закликала світ об’єднатися, щоб допомогти Володимиру Зеленському та українцям.
Вона згадала та порівняла, як 80 років тому нацистські війська під керівництвом Гітлера вбивали невинних людей у Бабиному Яру, а сьогодні російські війська під керівництвом Путіна бомблять та вбивають невинних людей на тому ж місці.
– Війни різні, але результат той самий. Так само як ми об’єдналися, щоб перемогти божевільний нацистський режим, світ має об’єднатися, щоб допомогти Володимиру Зеленському та сміливим чоловікам і жінкам України, – зазначила Марина Абрамович у листі.
Ця битва стосується всіх, наголосила вона.
Російське ЗМІ Russia Today більше не буде доступне на Sky у Великій Британії. Про це повідомив міністр культури Великої Британії Надін Дорріс.
– Французький супутник, який транслює Russia Today (RT) як у ЄС, так і у Великобританії, буде вимкнено. Це означає, що RT більше не буде доступним через Sky, – написав Дорріс у Twitter.
Shortly, the French satellite which broadcasts Russia Today (RT) in both the EU and UK will be switched off. This means RT will no longer be available via Sky.
Putin’s polluting propaganda machine will now have severely restricted access into British homes via our TV screens.
— Nadine Dorries (@NadineDorries) March 1, 2022
Сенатор РФ Людмила Нарусова в коментарі телеканалу Дождь розповіла, як шукають російських військових в Україні.
– Я сьогодні була в Комітеті солдатських матерів, який просто завалений дзвінками і листами матерів, які втратили зв’язок з дітьми, покликаними туди. Їм нічого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію, – сказала сенатор.
Також вона додала, що дзвонила в штаб Західного військового округу, прес-секретарю заступника Міністра оборони, і запитувала, чому б не домовитися про коридор, по якому хоча б можна вивезти тіла.
Українська сторона в свою чергу пропонувала Червоному Хресту приїхати та вивезти тіла.
В одному з львівських потягів був затриманий Володимир Рубан, якого разом із Надією Савченко раніше звинувачували у підготовці теракту у Верховній Раді.
Українські військові взяли в полон мобілізованих в так званих “ЛНР” та “ДНР”. Вони запевняють, шо працюють в сфері освіти і не знали, що відбувається в Україні.
– Нас зібрали та кинули тисячу резервістів та поставили в районі Зайцеве, – розповідає полонений.
Вони також розповіли, що спочатку їх привезли до казарм, а потім ними замінили бойовиків, які вже воювали на цій позиції.
В ході боїв отримали поранення або загинули два офіцери командного складу військ РФ. Повідомляє Генштаб ЗСУ.
– Росія веде криваву війну проти України, використовуючи дальню і оперативно-тактичну авіацію. У прицілі російських окупантів – мирні міста, – йдеться також у повідомленні.
ЗС України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для створення резерву.
У бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев. Два роки тому біатлоніст входив до національної збірної команди серед юніорів. Зараз він проходив службу за контрактом.
10 березня Євгену мало виповнитися 20 років.