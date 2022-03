01:35 -

Російське ЗМІ Russia Today більше не буде доступне на Sky у Великій Британії. Про це повідомив міністр культури Великої Британії Надін Дорріс.

– Французький супутник, який транслює Russia Today (RT) як у ЄС, так і у Великобританії, буде вимкнено. Це означає, що RT більше не буде доступним через Sky, – написав Дорріс у Twitter.

Shortly, the French satellite which broadcasts Russia Today (RT) in both the EU and UK will be switched off. This means RT will no longer be available via Sky.

Putin’s polluting propaganda machine will now have severely restricted access into British homes via our TV screens.

— Nadine Dorries (@NadineDorries) March 1, 2022