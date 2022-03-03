Профільний Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав законопроєкт про націоналізацію в Україні майна та коштів російських юридичних осіб.

Про це поінформувала народна депутатка від Слуги народу Роксолана Підласа. Вона зазначила, що комітет провів засідання напередодні ввечері.

Рішення про націоналізацію майна та грошей юросіб із країни-агресора Росії було підтримане членами комітету одноголосно.

Йдеться про проєкт закону №7122 Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Авторами документа є представники фракцій Слуга народу, Європейська Солідарність, Голос, Батьківщина. Проєкт закону було внесено до Верховної Ради 2 березня.

Законопроєкт хочуть ухвалити за основу та в цілому “з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави”.

Законопроєктом пропонується визначити правові засади примусового вилучення об’єктів права власності РФ як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, а також її резидентів.

Під резидентами РФ маються на увазі: юридичні особи (їхні філії, представництва), які здійснюють діяльність на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Росія.

Серед ключових положень законопроєкту можна виділити такі:

• Примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Росія веде проти нашої держави.

• Рішення про примусове вилучення майна та коштів приймається Радою національної безпеки та оборони України, а в дію вводиться указом президента України.

• Проєкт рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів вносить до РНБО Кабінет міністрів.

• Проєкт рішення повинен містити: перелік та ідентифікацію об’єктів, які підлягають примусовому вилученню; найменування осіб, майно яких підлягає вилученню; строки проведення примусового вилучення.

• Не пізніше, як у шестимісячний термін після скасування чи завершення воєнного стану в Україні, указ президента про примусове вилучення майна РФ підлягає затвердженню Верховною Радою.

• Примусово вилучене майно РФ та її резидентів передадуть у господарське відання спеціалізованому держпідприємству. В разі потреби таке підприємство створить Кабмін.

• Законопроєкт не виключає і не обмежує прав України вимагати притягнення РФ до відповідальності, зокрема вимагати відшкодування шкоди, заподіяної унаслідок війни (відповідно до норм міжнародного права).

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Варто зазначити, що Кабінет міністрів пропонує РНБО запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та ще 34 членів уряду РФ. Йдеться про блокування активів та обмеження торгових операцій. Санкції повинні паралізувати будь-яку правову та економічну діяльність на території України.

Джерело: Роксолана Підласа, Верховна Рада