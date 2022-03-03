Які санкції Україна запровадить проти РФ

Кабмін пропонує РНБО внести санкції проти президента Росії Володимира Путіна та ще 34 членів уряду РФ.
Про це йдеться у розпорядженні уряду №193 від 1 березня 2022 року.
Санкційний список:
- президент Росії Володимир Путін
- прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков
- глава уряду РФ Михайло Мішустін
- перший заступник Мішустін Андрій Білоусов
- заступники Дмитро Григоренко, Марат Хуснуллін, Дмитро Чернишенко, Юрій Борисов, Вікторія Абрамченко, Тетяна Голікова, Олександр Новак, Олексій Оверчук та Юрій Трутнєв
- міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев
- міністр оборони Сергій Шойгу
- міністра закордонних справ Сергій Лавров
- міністр фінансів Антон Сілуанов
- міністра промисловості та торгівлі Денис Мантуров
- секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев
- в.о. міністра з питань цивільної оборони Олександр Чупріян
- міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко
- міністр культури Ольга Любімова
- міністр освіти Сергій Кравцов
- міністр науки Валерій Фальков
- міністр розвитку Далекого Сходу Олексій Чекунков
- міністра природних ресурсів Олександр Козлов
- міністр цифрового розвитку, зв’язку та комунікації Максут Шадаєв
- міністр сільського господарства Дмитро Патрушев
- міністр будівництва Ірек Файзкллін
- міністр спорту Олег Матіцин
- міністр транспорту Віталій Севельєв
- міністр праці та соцзахисту Антон Котяков
- міністр економічного розвитку Максим Решетніков
- міністр енергетики Микола Шульгінов
- міністр юстиції Костянтин Чуйченко.
До співробітників російського уряду будуть застосовуватися стандартні санкції, як блокування активів та обмеження торгових операцій. Загалом, санкції мають паралізувати будь-яку правову та економічну діяльність на території України.