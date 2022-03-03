Які санкції Україна запровадить проти РФ

Кабмін пропонує РНБО внести санкції проти президента Росії Володимира Путіна та ще 34 членів уряду РФ.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №193 від 1 березня 2022 року.

Санкційний список:

президент Росії Володимир Путін

прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков

глава уряду РФ Михайло Мішустін

перший заступник Мішустін Андрій Білоусов

заступники Дмитро Григоренко, Марат Хуснуллін, Дмитро Чернишенко, Юрій Борисов, Вікторія Абрамченко, Тетяна Голікова, Олександр Новак, Олексій Оверчук та Юрій Трутнєв

міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев

міністр оборони Сергій Шойгу

міністра закордонних справ Сергій Лавров

міністр фінансів Антон Сілуанов

міністра промисловості та торгівлі Денис Мантуров

секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев

в.о. міністра з питань цивільної оборони Олександр Чупріян

міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко

міністр культури Ольга Любімова

міністр освіти Сергій Кравцов

міністр науки Валерій Фальков

міністр розвитку Далекого Сходу Олексій Чекунков

міністра природних ресурсів Олександр Козлов

міністр цифрового розвитку, зв’язку та комунікації Максут Шадаєв

міністр сільського господарства Дмитро Патрушев

міністр будівництва Ірек Файзкллін

міністр спорту Олег Матіцин

міністр транспорту Віталій Севельєв

міністр праці та соцзахисту Антон Котяков

міністр економічного розвитку Максим Решетніков

міністр енергетики Микола Шульгінов

міністр юстиції Костянтин Чуйченко.

До співробітників російського уряду будуть застосовуватися стандартні санкції, як блокування активів та обмеження торгових операцій. Загалом, санкції мають паралізувати будь-яку правову та економічну діяльність на території України.