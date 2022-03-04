Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

— Ніколи раніше жодна держава не намагалася шантажувати бійнею біля атомної станції, ведучи бойові дії. Будь-який постріл з танка, будь-яке влучення ракети або авіабомби по станції може призвести до жахливої ​​катастрофи. Запорізька АЕС – це найбільша атомна станція в Європі. Якщо там станеться непоправне, це буде щонайменше ушестеро страшніше за Чорнобиль, – сказав він.

Подоляк додав, що всю ніч президент України Володимир Зеленський перебував на зв’язку з лідерами країн-партнерів.

— Усі, абсолютно всі підтримали Україну та шоковані діями Росії. Ми закликаємо світ до негайного посилення санкцій проти Росії. Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона має понести максимальну відповідальність, – зазначив він.

За словами радника голови Офісу президента, Росія воює з умисним порушенням усіх конвенцій, законів та правил війни, намагаючись заподіяти максимальних збитків об’єктам української критичної інфраструктури, громадянській інфраструктурі та людям, щоб викликати максимальні панічні настрої.

— Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні і, якщо говорити відверто, цілій Європі масштабна танкова атака, спрямована проти Запорізької атомної станції. Найбільшої, до речі, АЕС у Європі. Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано росіянами наперед. Тобто, буквально кожен російський військовий, що бере участь у цій атаці, чудово розумів усі можливі наслідки. І це треба враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дій росіян в Україні, – сказав він.

4 березня відбувся другий раунд переговорів між Україною та представниками країни-агресора Росією. Коментуючи його підсумки, Подоляк заявив, що українська сторона не отримала результатів, на які розраховувала. Але вдалося обговорити гуманітарний аспект.