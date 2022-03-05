До 10 років в’язниці: як каратимуть за викрадення української техніки і зброї

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за викрадення на полі бою української техніки та зброї.

Про це на своєму каналі у Telegram повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

За її словами, наразі фіксуються численні факти мародерства російських військ та диверсантів.

– Мародерство є неприпустимим у цивілізованій країні явищем, тому ми маємо його побороти. Нашу техніку і зброю розграбовувати недопустимо. Інша справа – трофейна, привезена окупантами на наші землі. Ромам за викрадений ворожий танк не загрожує нічого, – зазначає Олена Шуляк.

Щодо самого законопроєкту № 7124, то мародерство як військовий злочин каратиметься позбавленням волі на строк від 3-х до 10-ти років. Водночас викрадення військовослужбовцями чи цивільними особами української техніки, зброї та речей за межами поля бою утворює склад корисливого злочину проти власності.

– Ми посилюємо відповідні покарання за привласнення чужого майна на полі бою або використання трагічних обставин, бойових дій для власної наживи шляхом пограбування українців, зокрема вбитих або поранених, – зазначила Олена Шуляк.

Тому народні депутати внесли зміни та доповнення до ст. 185 (Крадіжка), ст. 186 (Грабіж), ст. 187 (Розбій), ст. 189 (Вимагання), ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Голова партії Слуга народу наголосила, що навіть у час війни люди повинні залишатися людьми.

Фото: Генштаб ЗСУ