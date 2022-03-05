Гуманітарні коридори і захоплення міста Тростянець: що відбувається на дев’яту добу війни в Україні
Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених та поранених російських агресорів збільшилася до 9,1 тис. військових. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
У слід за Apple, Samsung призупиняє постачання своїх смартфонів та чипів у Російську Федерацію.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Варто зазначити, що південно-корейський тех-гігант Samsung має більшу частку російського ринку смартфонів, аніж його конкурент Apple.
Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила оновлені дані щодо ворожих втрат.
Від початку російського вторгнення окупант втратив 9166 солдат і чимало одиниць військової техніки.
Деталі – у інфографіці:
Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що в Росії залишилося ресурсів на війну до неділі. Після цього на загарбників чекає крах.
За його словами, наступноготижня на Росію чекають санкції, масштабу яких “ми раніше ще не бачили”, і вони торкнуться навіть Путіна.
За даними ДПСУ, Україна отримала вже понад 800 вантажів гуманітарної допомоги з-за кордону. Йдеться про 834 автомобільних транспортних засоби та 19 вагонів з таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Словенія, Німеччина та інші.
США нададуть тимчасовий захищений статус (TPS) українцям, які перебувають у країні з 1 березня 2022 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ США Алехандро Майоркас.
Українці зможуть залишатися та легально працювати в США протягом 18 місяців.
I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr
— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022
Україна стане учасником-контрибутором Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.
Представники 27 країн-спонсорів у складі Керівного Комітету одностайно проголосували за те, щоб прийняти Україну до складу ОЦПТК НАТО як учасник-контрибутор.
Європейський інвестиційний банк схвалив негайну фінансову підтримку Україні в розмірі €668 млн.
– Додаткова фінансова та технічна підтримка для України, сусідніх країн та країн ЄС допоможе впоратися зі збитками через війну та приплив біженців, – йдеться у заяві.
Початковий пакет підтримки допоможе Україні задовольнити найнагальніші фінансові потреби, включаючи закупівлю їжі, медичного забезпечення та палива.
Провів розмову зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі @MohamedBinZayed. Поінформував про протидію російській агресії, що триває. Обговорили окремі актуальні питання співпраці. Підтримка партнерів важлива.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що концепція закритого неба в Україні суттєво змінить елементи війни. Вона допоможе розв’язати гуманітарні питання і запровадити правило ведення війни: проти армії, а не проти населення.
Провів перемовини з виконавчим директором МВФ @KGeorgieva. Обговорили фінансову підтримку ��. Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення �� після завершення російської агресії. #StopRussia
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022