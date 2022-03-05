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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Гуманітарні коридори і захоплення міста Тростянець: що відбувається на дев’яту добу війни в Україні

Гуманітарні коридори і захоплення міста Тростянець: що відбувається на дев’яту добу війни в Україні

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених та поранених російських агресорів збільшилася до 9,1 тис. військових. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
01:41 - 05 березня

У слід за Apple, Samsung призупиняє постачання своїх смартфонів та чипів у Російську Федерацію.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Варто зазначити, що південно-корейський тех-гігант Samsung має більшу частку російського ринку смартфонів, аніж його конкурент Apple.

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01:29 - 05 березня

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила оновлені дані щодо ворожих втрат.

Від початку російського вторгнення окупант втратив 9166 солдат і чимало одиниць військової техніки.

Деталі – у інфографіці:

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22:28 - 04 березня

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що в Росії залишилося ресурсів на війну до неділі. Після цього на загарбників чекає крах.

За його словами, наступноготижня на Росію чекають санкції, масштабу яких “ми раніше ще не бачили”, і вони торкнуться навіть Путіна.

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22:25 - 04 березня

За даними ДПСУ, Україна отримала вже понад 800 вантажів гуманітарної допомоги з-за кордону. Йдеться про 834 автомобільних транспортних засоби та 19 вагонів з таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Словенія, Німеччина та інші.

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22:23 - 04 березня

США нададуть тимчасовий захищений статус (TPS) українцям, які перебувають у країні з 1 березня 2022 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ США Алехандро Майоркас.

Українці зможуть залишатися та легально працювати в США протягом 18 місяців.

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19:03 - 04 березня

Україна стане учасником-контрибутором Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Представники 27 країн-спонсорів у складі Керівного Комітету одностайно проголосували за те, щоб прийняти Україну до складу ОЦПТК НАТО як учасник-контрибутор.

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18:53 - 04 березня

Європейський інвестиційний банк схвалив негайну фінансову підтримку Україні в розмірі €668 млн.

– Додаткова фінансова та технічна підтримка для України, сусідніх країн та країн ЄС допоможе впоратися зі збитками через війну та приплив біженців, – йдеться у заяві.

Початковий пакет підтримки допоможе Україні задовольнити найнагальніші фінансові потреби, включаючи закупівлю їжі, медичного забезпечення та палива.

євро

Фото: Unsplash

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18:44 - 04 березня

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18:39 - 04 березня

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що концепція закритого неба в Україні суттєво змінить елементи війни. Вона допоможе розв’язати гуманітарні питання і запровадити правило ведення війни: проти армії, а не проти населення.

Михайло Подоляк

Фото: Офіс президента

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18:32 - 04 березня

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