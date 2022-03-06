Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав президента РФ Володимира Путіна припинити вогонь в Україні та надати можливість відкрити гуманітарні коридори.

Під час телефонної розмови Ердоган заявив, що вони готові якнайшвидше сприяти вирішенню української проблеми мирними методами. Про це повідомляє TRT Haber.

– Президент Ердоган наголосив на важливості вживання термінових заходів для забезпечення припинення вогню, відкриття гуманітарних коридорів та підписання мирної угоди, – передає департамент із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Під час розмови, яка тривала близько години, Ердоган заявив про готовність зробити свій внесок у мирне врегулювання.

– Ми готові зробити свій внесок у вирішення проблеми мирними методами. Давайте разом прокладатимемо шлях у світ, – сказав Ердоган президенту РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Ердоган впливатиме на процес узгодження гарантій безпеки для нашої країни.

Зеленський зазначив, що президент Туреччини надає значну підтримку Україні та робить багато кроків для завершення війни. Також він сказав, що Ердоган робить багато кроків, щоб президент Росії мав розуміння, що потрібно закінчити війну.