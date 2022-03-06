Радник керівника офісу президента Олексій Арестович прокоментував нове відео президента РФ Володимира Путіна, на якому помітили монтаж.

Він зазначив, що Путін знімається з фейковими стюардесами, оскільки фахівці з технічного обладнання кажуть, що під час розпізнавання кадрів у чайнику не відображаються ці жінки, перед якими президент РФ виправдовувався.

– Це може бути дипфейк чи просто проекція людей, яких йому посадили, що не може не робити ситуацію абсурдно комічною. Вона була комічною, а стала абсурдно комічною, оскільки глава ядерної держави виправдовується перед стюардесами за рішення, які він ухвалює, – наголосив Арестович.

Він сказав, що це означає, що вони не знайшли кращих форм – по-перше, а по-друге – ситуація настільки складна, що вони просто не встигають прорахувати всі наслідки.

– Якщо це була проекція, фейкове зображення, яке комп’ютеризоване, це означає крах взагалі Росії. Ми бачимо, що визнання втрат серед старших офіцерів, заяви, що Росія не збирається окупувати Україну, панічні заяви про встановлення граничних термінів кримінальних покарань за правду про війну в Україні показує, наскільки складна ситуація в Росії… – зазначив Арестович.

Він сказав, що є кілька критичних точок, якими Путін особисто пішов у комунікацію з російським суспільством.

– Це означає, що ситуації з цих питань дуже напружені… У Росії точиться шалений опір насправді. Деякі з жару кажуть, що вони раби і так далі, але ні, у РФ є опір, але тільки на тому рівні, на якому вони можуть. Окрім народу, його здійснює і керівництво армії спецслужб, і олігархи, – сказав політик.

Учора, 5 березня, з’явилося відео, на якому глава Кремля на зустрічі із жінками льотного складу російських авіакомпаній. За словами Центру протидії дезінформації, при детальному розгляді відео можна переконатися, що його було зроблено із застосуванням технології хромакею.

Також там вважають, що відео є доказом чуток про те, що Путін боїться того, що накоїв.