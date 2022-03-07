Повторна спроба евакуації з Маріуполя і знищення ворожої авіації: що відбувається на 12-ту добу війни в Україні
Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених та поранених російських агресорів перевищила 11 тис. військових. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Конгрес США розгляне виключення Росії із СОТ та заборону на імпорт нафти. Законопроект відмінить “нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю”. Україні можуть виділити $10 млрд.
Розпочато 12-ту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує наступальну операцію проти України.
Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для завдання авіаударів по Україні.
Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, “зелених коридорів”, беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.
Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі та води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.
Потрапляння ракети у житловий масив Краматорська – розпочато кримінальне провадження.
За даними слідства, 6 березня Збройні сили Російської Федерації, здійснюючи масовані обстріли населених пунктів, вчинили чергову атаку на Краматорськ.
Застосувавши авіаційну ракету, ворог завдав удару по житловому масиву. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє доставлені до міської лікарні з численними пораненнями.
Біля Білого дому відбулася масштабна акція за безполітну зону над Україною та посилення санкцій проти Росії.
– На тлі руйнівних бомбардувань цивільних територій, загрози ядерного армагедону на Запорізькій АЕС з боку військ РФ українська громада та небайдужі союзники вимагають збільшити допомогу США для України, – заявили організатори мітингу.
Україна вимагає закрити небо!
Депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад звернулися до народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО із проханням закрити небо!
Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей! На землі тримають небо непереможні ЗСУ.
У Херсоні знову зник мобільний зв’язок та інтернет від Київстару.
В Україні з початку війни загинуло 38 дітей, постраждала — 71 дитина, повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.
Сайт fightforua.org, що містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України, вже переглянуло 13 млн людей.
Найбільше переглядів – з США, Китаю та Франції. МЗС коментує, що воювати за Україну вже готові від 16 до 20 тисяч іноземців. Це громадяни 52 країн. Зокрема, щонайменше 3 тис. американських ветеранів.
Також відомо про громадян Білорусі, Великої Британії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю, які або вже воюють за Україну, або незабаром приєднаються до спротиву російським загарбникам.
Дві аудиторські компанії з “великої четвірки” KPMG і PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) заявили, що більше не матимуть філії в Росії через вторгнення в Україну. Рішення торкнеться тисячі партнерів і співробітників.
Гігант аудиторських і консалтингових послуг KPMG заявив, що його фірми у Росії та Білорусі покинуть мережу, що торкнеться понад 4,5 тис. партнерів і співробітників.
Окремо PwC домовилася, що філія в Росії покине свою мережу. Фірма працює в Росії понад 30 років, маючи 3,7 тис. партнерів і співробітників.
В Україні звернули увагу на повідомлення про скасування Російською Федерацією частини торговельних санкцій проти Грузії. РФ ухвалила це рішення в умовах неготовності грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського Союзу проти Росії.
У МЗС України вважають категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, Збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян та дітей.
Міністерство закордонних справ закликало офіційний Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та здійснює воєнні злочини в Україні.