Повторна спроба евакуації з Маріуполя і знищення ворожої авіації: що відбувається на 12-ту добу війни в Україні

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених та поранених російських агресорів перевищила 11 тис. військових. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.