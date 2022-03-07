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Факти / Україна / Політика

Єврокомісія оцінить заявки України, Молдови та Грузії на членство в ЄС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Україна-ЄС

Європейська комісія за доручення Комітету постійних представників країн Євросоюзу (COREPER) має розглянути заявки на членство в ЄС, подані Україною, Грузією та Молдовою.

– COREPER погодився доручити Європейській комісії дати висновки щодо кожної із заявок на членство в ЄС, поданих Україною, Грузією та Молдовою, – повідомило представництво Франції у Раді ЄС.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пропонує, щоб заявка України на прискорене набуття членства в ЄС розглядалася окремо від Грузії та Молдови.

– При всій повазі до наших грузинських та молдавських партнерів, подання Молдовою та Грузією заявок на членство в ЄС саме зараз виглядає як спроба причепити свої два вагони до швидкісного українського поїзда, який рухається до Брюсселя, – зазначив дипломат.

Він також нагадав, що поки ні Грузія, ні Молдова не підтримали нові санкції ЄС проти РФ, що суперечить партнерським відносинам з цими країнами в рамках Асоційованого тріо.

Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні сказав, що заявка України на членство у Європейському Союзі обговорюватиметься найближчими днями.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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