Дайте зброю – ми самі закриємо небо! Данілов звернувся до НАТО

Секретар РНБО Олексій Данілов вимагає від НАТО хоча б надати ЗСУ зброю, якщо Альянс не хоче закривати небо над Україною.

– Якщо НАТО не хоче або неспроможний закрити небо над Україною, ми закриємо його самі. Дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах, –написав він у соцмережі.

На його думку, саме через млявість Заходу та його готовність прогинатися перед Путіним той наважився на повномасштабне вторгнення в Україну.

– Захід всією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні “занепокоєння” за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в Газпромі, за спокійне й сите життя, – наголосив Данілов.

Проте, за його словами, після 24 лютого для РФ все одразу пішло не за планом, а Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати своїх цінностей і моралі.

Секретар РНБО висловив подяку британським, канадським і нідерландським друзям за ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України, але саме зараз їй потрібні максимально швидко бойова авіація та засоби ПВО.

– Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей. Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?! – звернувся Данілов до міжнародних партнерів.

Фото: Олексій Данілов