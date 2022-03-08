Обстріл Миколаєва та третій раунд переговорів: що відбувається на 13-ту добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 11 тис. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
В Одеській області залишається загроза удару з Чорного моря.
О 06.15 в смт Черняхів Житомирської області ліквідували пожежу на нафтобазі.
Інформація щодо російського вторгнення станом на 06.00, 8 березня.
Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова. Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.
– Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ, – йдеться у повідомленні.
На тимчасово зайнятих окупантами територіях – Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях фіксуються факти грабежів, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань.
Понад 1,7 млн українців залишили країну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили в ООН.
Команда російського опозиціонера Олексія Навального закликає росіянок виходити у своїх містах на антивоєнні акції 8 березня.
Про це заявила прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш у своєму відеозверненні.
Російська опозиціонерка вважає, що Путіну начхати на будь-яке людське життя – російське чи українське, його цікавлять лише його гроші та влада.
Євросоюз розглядає режим Лукашенка як співагресора у війні, яку Росія веде проти України.
Місто Буча під Києвом фактично перебуває у стані облоги через постійні обстріли російський окупантів.
Люди не мають можливості придбати воду, їжу, у них немає світла і можливості виїхати. Місцеві ховаються у підвалах і з ними майже немає зв’язку.
Estee Lauder ухвалив рішення повністю призупинити свою діяльність у Росії через ситуацію навколо України, повідомила прес-служба американського виробника косметики та парфумерії.
Зазначається, що всім співробітникам, які працюють у РФ, буде надано компенсацію та надано підтримку.
На світових ринках паніка через зерно.
Ціна 1 т зерна на Нью-Йоркській біржі досягла історичного максимуму $461, але потім трохи відкотилася назад.
– Поки в Україні продовжуються бої, не доводиться очікувати на поновлення експорту з Росії та України, – цитує Spiegel джерело на біржі.
Поки що покупці терміново шукають інших постачальників. Україна та Росія виробляють понад чверть світового запасу зерна.
Австралійська нафтова компанія Ampol відмовляється від закупівлі сирої російської нафти.
Паливний гігант засудив дії Росії в Україні та підтвердив, що з початку війни не купував російську сиру нафту чи інші паливні продукти.