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Факти / Україна / Політика

Зеленський про надання літаків Україні: Впевнений, що Байден може зробити більше

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим питанням під час його останніх переговорів із американським лідером Джо Байденом була підтримка нашої держави в небі.

Про це український лідер поінформував в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

Зеленський нагадав, що російські війська зараз здійснюють бомбардування населених пунктів України, запускають винищувачі та ракети.

– Я сказав йому (Джо Байдену, – Ред.), що для нас найбільш важливою зараз є безпека в небі. Ми не можемо віддавати перевагу там тільки Росії, тому що вона нас бомбить, розстрілює, кидає бомби, запускає ракети, бойові гвинтокрили, винищувачі, літаки – багато всього. В нас немає неба, ми його не контролюємо, – наголосив Зеленський.

Президент поінформував, що Київ звертався до США та інших держав світу із проханням надати Україні військові літаки радянського виробництва, які зараз знаходяться на території Польщі.

– Ми вивчили це питання. Ми знаємо, де розташовані ці літаки виробництва ще радянських часів, у яких державах. Ми їх попросили. І зараз багато чого залежить у цьому питанні саме від США, – зазначив він.

Зеленський висловив думку, що президент США Джо Байден може докласти додаткових зусиль для вирішення вказаного питання.

– Я впевнений, що президент може зробити більше. Я впевнений, що він може. І я хочу вірити, що він здатний зробити це, – заявив президент України.

Як відомо, від початку повномасштабної війни, розв’язаної Кремлем проти України Київ закликає закрити небо над нашою державою. Це захистило б українські міста, селища та села від ракетних ударів російських військ.

Проте Захід не погоджується закривати небо над Україною, оскільки вважає, що це втягне НАТО у війну з Росією. Встановлення безпольотної зони передбачає, що будь-яка ціль, яка з’являється у повітряному просторі держави, над якою закрили небо, знищується силами НАТО.

Як наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг, рішення про закриття неба над Україною не ухвалено, оскільки немає згоди серед союзників.

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Джерела: ABC News, Офіс президента

Фото: Офіс президента

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