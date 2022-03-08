Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим питанням під час його останніх переговорів із американським лідером Джо Байденом була підтримка нашої держави в небі.

Про це український лідер поінформував в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

Зеленський нагадав, що російські війська зараз здійснюють бомбардування населених пунктів України, запускають винищувачі та ракети.

– Я сказав йому (Джо Байдену, – Ред.), що для нас найбільш важливою зараз є безпека в небі. Ми не можемо віддавати перевагу там тільки Росії, тому що вона нас бомбить, розстрілює, кидає бомби, запускає ракети, бойові гвинтокрили, винищувачі, літаки – багато всього. В нас немає неба, ми його не контролюємо, – наголосив Зеленський.

Президент поінформував, що Київ звертався до США та інших держав світу із проханням надати Україні військові літаки радянського виробництва, які зараз знаходяться на території Польщі.

– Ми вивчили це питання. Ми знаємо, де розташовані ці літаки виробництва ще радянських часів, у яких державах. Ми їх попросили. І зараз багато чого залежить у цьому питанні саме від США, – зазначив він.

Зеленський висловив думку, що президент США Джо Байден може докласти додаткових зусиль для вирішення вказаного питання.

– Я впевнений, що президент може зробити більше. Я впевнений, що він може. І я хочу вірити, що він здатний зробити це, – заявив президент України.

Як відомо, від початку повномасштабної війни, розв’язаної Кремлем проти України Київ закликає закрити небо над нашою державою. Це захистило б українські міста, селища та села від ракетних ударів російських військ.

Проте Захід не погоджується закривати небо над Україною, оскільки вважає, що це втягне НАТО у війну з Росією. Встановлення безпольотної зони передбачає, що будь-яка ціль, яка з’являється у повітряному просторі держави, над якою закрили небо, знищується силами НАТО.

Як наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг, рішення про закриття неба над Україною не ухвалено, оскільки немає згоди серед союзників.