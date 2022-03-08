Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова до діалогу заради припинення війни, проте не готова капітулювати.

Про це глава держави поінформував в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

Журналіст Девід Мьюір попросив українського лідера прокоментувати вимоги Кремля для завершення війни в Україні. Так, Москва вимагає від нашої держави змінити Конституцію та відмовитися від курсу на членство в НАТО, визнати окупований український Крим “російським”, а також визнати псевдодержавні терористичні утворення “Д/ЛНР” на Донбасі.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається капітулювати.

– Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Оскільки йдеться не про мене, а про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ, – зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна не хоче бути державою, яка щось “просить навколішки”.

– Ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом, – заявив він.

Володимир Зеленський вчергове наголосив, що Україна потребує надання чітких гарантій безпеки.

– Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території, невизнані “республіки”, які не визнані ніким, крім Росії, ми можемо обговорювати і знайти компроміс щодо того, як ці території будуть жити далі. Що важливо для мене: як люди на цих територіях будуть жити, які хочуть бути частиною України, хто в Україні скаже, що вони хочуть бачити їх частиною нашої держави. Питання складніше, ніж просто визнати їх (тимчасово окуповані території, – Ред.). Це черговий ультиматум (РФ, – Ред.), а ми до ультиматумів не готові, – пояснив він.

Президент України також висловив думку, що лідер РФ Володимир Путін зараз перебуває в своєрідній інформаційній бульбашці, з якої йому потрібно вийти і почати діалог.

– Що має бути зроблено: Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці без кисню. Я гадаю, це те, де він перебуває. Ви не знаєте, наскільки реалістичною є та інформація, яку він отримує, – заявив Зеленський.