ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Політика

Зеленський про вимоги Кремля: Я готовий до діалогу, проте ми не готові до капітуляції

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова до діалогу заради припинення війни, проте не готова капітулювати.

Про це глава держави поінформував в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

Журналіст Девід Мьюір попросив українського лідера прокоментувати вимоги Кремля для завершення війни в Україні. Так, Москва вимагає від нашої держави змінити Конституцію та відмовитися від курсу на членство в НАТО, визнати окупований український Крим “російським”, а також визнати псевдодержавні терористичні утворення “Д/ЛНР” на Донбасі.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається капітулювати.

– Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Оскільки йдеться не про мене, а про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ, – зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна не хоче бути державою, яка щось “просить навколішки”.

– Ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом, – заявив він.

Володимир Зеленський вчергове наголосив, що Україна потребує надання чітких гарантій безпеки.

– Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території, невизнані “республіки”, які не визнані ніким, крім Росії, ми можемо обговорювати і знайти компроміс щодо того, як ці території будуть жити далі. Що важливо для мене: як люди на цих територіях будуть жити, які хочуть бути частиною України, хто в Україні скаже, що вони хочуть бачити їх частиною нашої держави. Питання складніше, ніж просто визнати їх (тимчасово окуповані території, – Ред.). Це черговий ультиматум (РФ, – Ред.), а ми до ультиматумів не готові, – пояснив він.

Президент України також висловив думку, що лідер РФ Володимир Путін зараз перебуває в своєрідній інформаційній бульбашці, з якої йому потрібно вийти і почати діалог.

– Що має бути зроблено: Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці без кисню. Я гадаю, це те, де він перебуває. Ви не знаєте, наскільки реалістичною є та інформація, яку він отримує, – заявив Зеленський.

Джерело: ABC News

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка