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Факти / Україна / Політика

Зеленський виступає за колективний договір безпеки для України за участю США

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна отримати колективний договір безпеки, підписантами якого мають стати країни-сусіди, а також провідні держави світу.

Таку думку український лідер висловив в інтерв’ю американському каналу ABC News, інформує пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, Україна в майбутньому повинна мати такий договір безпеки не лише із всіма державами-сусідами, а й за участю США, Німеччини, Франції та Туреччини. З останньою наша держава межує через Чорне море.

– Це будуть гарантії не лише для України. Це будуть гарантії і Росії, про які вона постійно говорить. Хоча я не знаю, від кого вона захищається. Бо Україна ніколи ні на кого не нападала, а лише вела оборонні дії. Тому що захищає останнє, що в нас є, – сім’ю і землю, – наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що Україна готова вести діалог із РФ щодо гарантій безпеки.

– Ми готові до будь-яких гарантій безпеки нашої країни від відповідних держав, які мають гарантувати. І Росія також серед цих держав, тому що РФ – наш сусід, – заявив президент.

Ще в середині лютого Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від партнерів надання певних гарантій безпеки. Він зазначав, що потрібен “глобальний документ”, у якому провідні держави світу могли б надати Україні ці гарантії.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна виступає за проведення переговорів щодо гарантій безпеки в новому форматі: за участю п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Великої Британії, Франції, Китаю, РФ), а також Німеччини та Туреччини.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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