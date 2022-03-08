Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна отримати колективний договір безпеки, підписантами якого мають стати країни-сусіди, а також провідні держави світу.

Таку думку український лідер висловив в інтерв’ю американському каналу ABC News, інформує пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, Україна в майбутньому повинна мати такий договір безпеки не лише із всіма державами-сусідами, а й за участю США, Німеччини, Франції та Туреччини. З останньою наша держава межує через Чорне море.

– Це будуть гарантії не лише для України. Це будуть гарантії і Росії, про які вона постійно говорить. Хоча я не знаю, від кого вона захищається. Бо Україна ніколи ні на кого не нападала, а лише вела оборонні дії. Тому що захищає останнє, що в нас є, – сім’ю і землю, – наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що Україна готова вести діалог із РФ щодо гарантій безпеки.

– Ми готові до будь-яких гарантій безпеки нашої країни від відповідних держав, які мають гарантувати. І Росія також серед цих держав, тому що РФ – наш сусід, – заявив президент.

Ще в середині лютого Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від партнерів надання певних гарантій безпеки. Він зазначав, що потрібен “глобальний документ”, у якому провідні держави світу могли б надати Україні ці гарантії.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна виступає за проведення переговорів щодо гарантій безпеки в новому форматі: за участю п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Великої Британії, Франції, Китаю, РФ), а також Німеччини та Туреччини.