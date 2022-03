Японія надіслала Україні бронежилети та каски.

Допомога прибуде найближчим часом на боїнгу KC-767, – повідомляє МЗС Японії і додає:

У Міністерстві закордонних справ Японії також заявили, що надалі продовжать прикладати зусилля для підтримки нашої держави.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby

— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 8, 2022