Авіаудари по Житомирщині та гуманітарні коридори: що відбувається на 13-ту добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 11 тис.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Японія надіслала Україні бронежилети та каски.
Допомога прибуде найближчим часом на боїнгу KC-767, – повідомляє МЗС Японії і додає:
Така місія для нас перша, але ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну.
У Міністерстві закордонних справ Японії також заявили, що надалі продовжать прикладати зусилля для підтримки нашої держави.
To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.
For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby
— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 8, 2022
Підрозділ американської компанії Amazon Web Services відмовився приймати нових клієнтів із РФ.
Про це віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram.
8 березня в Україні було вбито російського підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.
Юрій Агарков раніше займав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.
У ЄС зареєстрували петицію щодо заборони подвійного громадянства для росіян у країнах Європейського союзу.
Газопостачальна компанія Нафтогаз України спростувала інформацію про те, що у Херсонській області може підвищитися ціна на газ для населення.
Це фейкова інформація, яка була сфабрикована невідомими людьми і поширюється в місцевих чатах і групах в соцмережах.
У місті Малин Житомирської області внаслідок авіаудару загинуло 5 людей, двоє з них – діти 2021 року народження.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у місті зруйновано сім будинків. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
У Києві з початку вторгнення РФ рівень злочинності знизився у 6-7 разів – МВС.
Внаслідок ракетно-бомбового удару у місті Житомир російський агресор знищив гуртожиток та завод ізоляційних матеріалів ТМ IZOVAT.
За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, у гуртожитку були відсутні військові, але є поранені серед цивільних осіб.
Військовополонені РФ неодмінно будуть залучені до відновлення української економіки.
Про це ввечері 8 березня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Він зауважив, що це чітка вимога Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.