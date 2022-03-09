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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Авіаудари по Житомирщині та гуманітарні коридори: що відбувається на 13-ту добу війни в Україні

Авіаудари по Житомирщині та гуманітарні коридори: що відбувається на 13-ту добу війни в Україні

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 11 тис.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
01:53 - 09 березня

Японія надіслала Україні бронежилети та каски.

Допомога прибуде найближчим часом на боїнгу KC-767, – повідомляє МЗС Японії і додає:

Така місія для нас перша, але ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну.

У Міністерстві закордонних справ Японії також заявили, що надалі продовжать прикладати зусилля для підтримки нашої держави.

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01:37 - 09 березня

Підрозділ американської компанії Amazon Web Services відмовився приймати нових клієнтів із РФ.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram.

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00:57 - 09 березня

8 березня в Україні було вбито російського підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.

Юрій Агарков раніше займав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.

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00:49 - 09 березня

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00:43 - 09 березня

У ЄС зареєстрували петицію щодо заборони подвійного громадянства для росіян у країнах Європейського союзу.

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00:41 - 09 березня

Газопостачальна компанія Нафтогаз України спростувала інформацію про те, що у Херсонській області може підвищитися ціна на газ для населення.

Це фейкова інформація, яка була сфабрикована невідомими людьми і поширюється в місцевих чатах і групах в соцмережах.

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00:31 - 09 березня

У місті Малин Житомирської області внаслідок авіаудару загинуло 5 людей, двоє з них – діти 2021 року народження.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у місті зруйновано сім будинків. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

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00:15 - 09 березня

У Києві з початку вторгнення РФ рівень злочинності знизився у 6-7 разів – МВС.

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22:54 - 08 березня

Внаслідок ракетно-бомбового удару у місті Житомир російський агресор знищив гуртожиток та завод ізоляційних матеріалів ТМ IZOVAT.

За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, у гуртожитку були відсутні військові, але є поранені серед цивільних осіб.

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21:52 - 08 березня

Військовополонені РФ неодмінно будуть залучені до відновлення української економіки.

Про це ввечері 8 березня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Він зауважив, що це чітка вимога Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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