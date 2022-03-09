Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба жорстко розкритикував Німеччину за запізнілу реакцію на агресивні дії Росії та закликав Берлін надати нашій державі більше допомоги, зокрема зброї.

Про це глава МЗС написав у статті для німецького видання Die Welt.

Дмитро Кулеба нагадав, що агресивна війна Росії проти України триває вже майже два тижні. Міністр зазначив, що російські війська чинять варварські військові злочини та злочини проти людяності у масштабах, небачених у Європі з часів Другої світової війни.

Загарбники бомблять житлові райони українських населених пунктів, обстрілюють критично важливі об’єкти цивільної інфраструктури крилатими ракетами та перешкоджають евакуації людей.

Кулеба поінформував, що вчора від зневоднення в Маріуполі померла 6-річна дівчинка, оскільки путінські війська тримають місто без їжі, води, опалення та електрики, а також не пропускають туди гуманітарні вантажі.

У зв’язку з цим глава МЗС нагадав, що Київ попереджав Берлін про агресію РФ та ще до початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну закликав надати зброю та зупинити газопровід Північний потік-2.

– Ми просили у вас надати зброю, і у відповідь чули розповіді про “історичну відповідальність”, яка чомусь розповсюджувалася на росіян, але не на українців. Ми просили вас не будувати Північний потік-2. Але ви казали, що це суто “комерційний” проєкт. Ми попереджали, що Путін – це зло такого масштабу, якого світ не бачив 80 років. Ми просили не повторювати помилок минулого і попередити катастрофу. Ви нам не повірили і наполягали на важливості діалогу з Путіним. Він може збрехати нам, українцям, подумали ви, але не вам, німцям, – написав Кулеба.

Міністр додав, що Берлін зрештою визнав помилку та змінив підхід: почав надавати Україні зброю, зупинив Північний потік-2 та підтримує антиросійські санкції.

– Чому не можна було це зробити відразу ж, як тільки про це попросили? Невже нам довелося чекати, доки українські діти помруть від зневоднення та авіабомб? – запитав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що Україна вдячна за рішення, які Берлін вже ухвалив за ці два тижні, хоч вони і запізнілі. Проте цього недостатньо, і Володимира Путіна поки що це не зупинило. В Україні продовжують гинути люди.

У зв’язку з цим Дмитро Кулеба закликав Німеччину здійснити подальші кроки без зволікання: зокрема, надати більше зброї та допомогти захистити українське небо від ракетних обстрілів РФ.

– Україна потребує допомоги. Дайте нам більше зброї, щоб ми могли захистити себе. Допоможіть нам захистити наше небо. Допоможіть нам отримати бойові літаки. Надайте більш потужну протитанкову, зенітну, протиракетну зброю. Запровадьте ще жорсткіші санкції проти Росії, включно з відмовою від російських енергоносіїв, відключенням Сбербанку від платіжної системи SWIFT, замороженням кореспондентських рахунків російських банків та компаній, забороною входу російських кораблів до європейських портів, – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що Україна зараз потребує постійного публічного тиску держав-партнерів на Росію, включно з вимогами припинити воєнні злочини та дозволити гуманітарні коридори для порятунку мирних жителів.

– Почуйте нарешті Україну і дійте, доки ми не загинули, і Путін не пішов далі! Ми повинні зупинити цього варвара, доки він не зруйнував усю Європу. Я, глава МЗС держави, яка воює за своє право на існування, вже не можу спокійно чути, що Німеччина потребує більше часу для ухвалення рішень про постачання зброї, скептично ставиться до прийняття України до Євросоюзу, стримано ставиться до запровадження нових потужних санкцій проти РФ. Вам може здатися, що ви вже здійснили подвиг, ухваливши ряд важливих рішень. Але доки в європейській Україні гинуть люди, ви зробили занадто мало, – наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що зараз перед Німеччиною стоїть вибір: або вона стане провідною нацією в підтримці нашої держави і в боротьбі з російським злом, або ж зіткнеться з новою “історичною відповідальністю” за втрачені життя і зруйновані українські міста.

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Як відомо, наприкінці лютого Німеччина погодилася надати Україні протитанкову зброю та ракети Stinger для захисту у повномасштабній війні з Росією. До цього Берлін категорично відмовлявся допомагати нашій державі зброєю.

Крім того, Берлін вирішив зупинити сертифікацію російського газопроводу Північний потік-2.

Джерело: Die Welt