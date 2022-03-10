Національний банк України звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В’єтнаму, Туреччини та Киргизстану з проханням припинити проведення операцій з картками російської платіжної системи Мир.

Про це повідомляє пресцентр НБУ.

Як зазначається, йдеться про припинення обслуговування карток Мир у мережі банкоматів та POS-терміналів, а також унеможливлення їхнього використання у сфері електронної комерції та під час здійснення P2P-переказів.

У Нацбанку наголошують, що такі дії посилять міжнародний тиск на фінансову сферу Росії, яка веде війну проти українського народу.

– Національний банк прагне домогтися максимального використання всіх можливих варіантів санкцій проти російського фінансового сектору. Фінансування збройної агресії проти України має зупинитися. Саме тому ми дуже розраховуємо на підтримку наших ініціатив міжнародними партнерами, – наголосив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз відключив від системи SWIFT сім російських банків (Сбербанку в списку немає). Також під забороною продаж, постачання, експорт банкнот в євро до РФ.