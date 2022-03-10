Домовленостей щодо припинення вогню досягти не вдалося, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції після переговорів з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

За його словами, Лавров заявив, що такі питання не належать до його компетенції. Також очільник МЗС України почув, що припинення вогню буде можливим, якщо наша держава виконає вимоги Путіна. Проте наша країна не має наміру здаватися.

Водночас він висловив бажання продовжувати діалог на рівні очільників МЗС, якщо російська сторона буде готова до широкої розмови.

Також порушили питання забезпечення гуманітарних коридорів.

– Я щиро сподіваюся, що Лавров проведе комунікацію з людьми, які відповідальні за ці рішення і гуманітарні коридори запрацюють. Я зберігаю надію, що РФ з суто людських міркувань дозволить функціонування гуманітарного коридору з Маріуполя та на інших напрямках, – заявив міністр закордонних справ України.

Кулеба також сказав, що Україна робитиме все необхідне для захисту життя власних громадян.