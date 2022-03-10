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Факти / Україна / Політика

Резніков: Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Росії і порадив капітулювати, бо вона не має іншого шляху.

– Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно. Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, – написав він у соцмережі.

Резніков також запевнив, що все керівництво України на чолі з президентом Володимиром Зеленським залишається в Києві, “хоч як це прикро для Росії”.

Раніше Міноборони опублікувало детальну інструкцію для російських військових, які готові здатися у полон.

Незважаючи на десятки воєнних злочинів, вчинених РФ в Україні, наша держава залишається частиною цивілізованого світу, тому ЗСУ продовжують брати росіян у полон, залишаючи їм право на життя.

Після закінчення війни вони зможуть повернутися додому.

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Фото: Міноборони

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