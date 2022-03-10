Через розв’язану Росією повномасштабну війну гарантії безпеки як ніколи актуальні для України. Це має бути нова модель, яка захистить нашу державу на століття.

Про це заявив в одному з інтерв’ю глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, війна в Україні продемонструвала, що системи європейської та світової безпеки не існує, і її потрібно вибудовувати з нуля.

– Безумовно, нас насамперед цікавить будування такої системи світової безпеки, в якій Україна матиме реальні, юридично закріплені гарантії, – зазначив Єрмак.

Він нагадав, що Україна вже має гіркий досвід Будапештського меморандуму, в рамках якого наша держава мала отримати гарантування безпеки в обмін на відмову від третього в світі ядерного арсеналу. Водночас одна з країн-підписантів цього меморандуму – Росія – здійснила вторгнення в Україну.

А тому, за словами Єрмака, зараз потрібно говорити про систему міжнародної безпеки України за участі багатьох країн та з чіткими гарантіями для нашої держави.

– Сьогодні ми не погодимося ні на які балачки. Ми будемо говорити тільки про дійсно багатовекторну, за участі багатьох країн, систему міжнародної безпеки України, – заявив керівник ОПУ.

Єрмак запевнив, що буде обрана найкраща з наявних моделей безпеки. За його словами, зараз Офіс президента працює над підготовкою відповідного “фундаментального документа”.

– Буде вибрана найкраща з наявних моделей, яка дасть нам повну гарантію безпеки. Повірте, що сьогодні, попри важку ситуацію, працюють найкращі спеціалісти і в Офісі президента, і поза Офісом… Це буде фундаментальний документ, який ми пишемо з партнерами. Ми розуміємо, що якщо він з’явиться, він буде не на десятиліття. Він повинен захистити Україну на століття, – наголосив Андрій Єрмак.

Питання нових гарантій безпеки для України піднімав і президент Володимир Зеленський. Днями він заявив, що наша держава повинна отримати колективний договір безпеки, підписантами якого мають стати країни-сусіди, а також США, Німеччина, Франція та Туреччина.

У лютому глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона виступає за проведення переговорів щодо гарантій безпеки в новому форматі. Йдеться про дискусію за участю п’яти постійних членів Радбезу ООН (США, Великої Британії, Франції, Китаю, РФ), Німеччини та Туреччини.