Він бачить, що ми сильні: Зеленський вважає, що Путін погодиться на переговори

Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін врешті-решт припинить бойові дії та почне переговори, бо розуміє, що вторгнення російських військ зустрічає запеклий опір українців.

Таку думку висловив Президент України під час інтерв’ю виданню Vice.

– Я думаю, він піде на переговори. Він бачить, що ми сильні, – сказав про Путіна Зеленський.

Українські військові здивували міжнародних спостерігачів, стримуючи наступ краще оснащених російських військових.

Путін недооцінив опір України і думав, що країна швидко капітулює в результаті російського бліцкригу. Проте українські військові успішно стримують окупантів та дають гідну відсіч.

Зеленський припустив, що, на його думку, ситуація в Україні змусить Путіна завершити конфлікт шляхом переговорів.

– Як зупинити цю війну? Тільки діалог, – зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що єдине послання від нього Путіну – зупинити війну та почати говорити.